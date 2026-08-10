Giá vàng ngày 10-8: Vàng miếng tại SJC giảm 500.000 đồng/lượng

(GLO)- Sáng 10-8, giá vàng trong nước có sự phân hóa giữa các thương hiệu. Vàng miếng tại SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, trong khi một số thương hiệu vẫn giữ giá bán ở mức 144 triệu đồng/lượng.

Theo cập nhật vào khoảng 8 giờ 30 phút, Công ty SJC niêm yết vàng miếng ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giá giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. DOJI và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay không thay đổi, với mức 141-144 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng niêm yết 141-142,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng bán ra so với hôm qua.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá giữa các thương hiệu có khoảng cách khá lớn. Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng; PNJ 140-143,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý 141-144 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,2-145,2 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải cũng ở mức 141,2-145,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 141,5-145,5 triệu đồng/lượng, có giá bán ra cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

Trong khi đó, vàng tại Mi Hồng ở mức 141-142,5 triệu đồng/lượng; Ngọc Thẩm thấp hơn đáng kể, ở mức 131,5-135,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới sáng 10-8 giảm. Lúc 8 giờ 30 phút, giá vàng ở mức 4.316,82 USD/ounce, giảm 23,10 USD/ounce, tương đương 0,53% trong 24 giờ qua. So với mức 4.342,23 USD/ounce vào sáng 9-8, giá vàng thế giới hiện giảm 25,41 USD/ounce, tương đương khoảng 0,59%.

Theo tỷ giá Vietcombank, mỗi ounce vàng thế giới hiện tương đương khoảng 114,01 triệu đồng; tính theo lượng, tương đương khoảng 137,45 triệu đồng/lượng.