Giá vàng ngày 31-7: Thị trường trong nước tăng theo đà phục hồi của thế giới

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 31-7 ghi nhận sự khởi sắc theo diễn biến tích cực của thị trường thế giới sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất. Đến khoảng 9 giờ sáng, nhiều doanh nghiệp lớn đã điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Theo bảng niêm yết của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giao dịch ở mức 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,2 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày 30-7.

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Tại hệ thống DOJI, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 137,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đối với vàng miếng và vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp niêm yết phổ biến 139,1-143 triệu đồng/lượng đối với một số dòng sản phẩm vàng miếng và vàng nhẫn.

Tại PNJ, giá vàng SJC khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội được niêm yết ở mức 136,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tương tự, Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng 999 (99,9%) cũng được giao dịch cùng mức giá.

Tại thị trường Gia Lai, giá vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 129-131,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sáng 31-7 dao động quanh 4.105 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với sáng hôm qua. Đà tăng được hỗ trợ sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất và đồng USD suy yếu, qua đó làm gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý.