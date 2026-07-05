Giá vàng ngày 5-7 đi ngang, giữ ở mức 151,4 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 5-7, thị trường vàng trong nước giữ mức ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện các doanh nghiệp đang giao dịch ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng.

Theo đó, sáng nay, vàng miếng và vàng nhẫn được DOJI, PNJ, mua vào ở mức 148,4 triệu đồng, bán ra 151,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Mi Hồng mua vào 149,3 triệu đồng/lượng, bán ra 150,8 triệu đồng/lượng; Phú Quý mua vào 148 triệu đồng, bán ra 151,4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, thị trường vàng Gia Lai nhích nhẹ so với sáng qua. Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp mua vào 133,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng, bán ra 136,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua. Tiệm vàng Mỹ Long vẫn giữ mức giao dịch như hôm qua, 132-137 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 5-7 trên thị trường thế giới chốt tuần ở mức 4.174,1 USD/ounce, tiếp tục giữ vùng cao sau phiên tăng mạnh trước đó.

Tính đến 5 giờ ngày 5-7 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.174,1 USD/ounce, tăng 52,2 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.463 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 133,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Vàng thế giới thấp hơn vàng trong nước 18 triệu đồng/lượng.