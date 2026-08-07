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Giá vàng ngày 7-8: SJC và nhiều thương hiệu cùng giảm 600.000 đồng/lượng

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(GLO)- Sau phiên tăng mạnh trước đó, giá vàng trong nước sáng 7-8 quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Giá vàng miếng SJC lùi về 142,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

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Giá vàng trong nước đã chấm dứt đà tăng và chuyển sang điều chỉnh giảm trong sáng 7-8.

Theo đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm sáng 6-8.

Tại các doanh nghiệp lớn khác, giá vàng miếng SJC cũng được điều chỉnh về cùng mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng. Cụ thể, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đều giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Riêng giá vàng miếng tại Mi Hồng giao dịch ở mức 139,7-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Tại Gia Lai, giá vàng 9999 24K của Vĩnh Thạnh sáng nay niêm yết ở mức 131,5-134,5 triệu đồng/lượng; vàng 9999 24K Ngọc Diệp có giá 131,2-134,2 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng trong nước đã chấm dứt đà tăng và chuyển sang điều chỉnh giảm. Tuy vậy, mặt bằng giá vẫn duy trì ở vùng cao trên 142 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

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Giá vàng quốc tế sáng 7-8.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 7-8 được giao dịch ở mức 4.236,84 USD/ounce, giảm 37,59 USD/ounce, tương đương khoảng 0,88% so với mức 4.274,43 USD/ounce ghi nhận vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 6-8.

Sau phiên tăng mạnh trước đó, giá vàng thế giới quay đầu điều chỉnh khi giới đầu tư chốt lời và tiếp tục theo dõi các tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

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