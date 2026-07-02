Cập nhật giá vàng ngày 2-7: Tăng vọt 2 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch ngày 2-7 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của giá vàng trong nước. Theo đó, mỗi lượng vàng tăng thêm 2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, đang giao dịch ở mức 145-148,4 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ giao dịch ở mức cao với 145,4-148,4 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết ở mức 146-147,7 triệu đồng/lượng.

Tại Gia Lai, giá vàng tại Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp giao dịch ở mức 130,5-133,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 2-7 tăng vọt. Ảnh internet

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.035,7 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có tăng 0,15% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 5,93 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.035,7 USD/ounce (tương đương 128,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 19,7 triệu đồng/lượng.