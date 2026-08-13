Ngày 13-8, giá vàng trong nước tăng trở lại 800.000 đồng mỗi lượng

(GLO)- Phiên giao dịch ngày 13-8, thị trường vàng trong nước tăng trở lại 800.000 đồng mỗi lượng, đưa giá bán ra chạm mốc 144,6 triệu đồng/lượng.

Theo đó, các thương hiệu SJC, PNJ, Phú Quý đang giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng; Mi Hồng giao dịch với giá 141,7-143,2 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết ở mức thấp hơn mặt bằng chung với giá 141,3-144,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào 142 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Gia Lai sáng nay cũng nhích nhẹ. Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 135-137,8 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang giao dịch ở mức 132-137 triệu đồng/lượng.

Khảo sát vào rạng sáng 13/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được ghi nhận ở mức 4.409,58 USD/ounce, tăng 28,26 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,65% trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện đang ở mức 139,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vừa ghi nhận đà bứt phá mạnh mẽ nhờ thông tin lạm phát tháng 7 của Mỹ hạ nhiệt đúng kỳ vọng, với chỉ số CPI toàn phần tăng 0,1% so với tháng trước và ghi nhận mức 3,4% so với cùng kỳ.

Đánh giá về tác động của báo cáo này, ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư của Northlight Asset Management, cho rằng số liệu CPI vừa qua mang lại cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thêm dư địa để kiên nhẫn quan sát.