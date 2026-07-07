Cập nhật giá vàng trưa 7-7: Tiếp tục giảm nửa triệu đồng mỗi lượng

Theo đó, Phú Quý hiện niêm yết 2 chiều mua-bán là 146,5-150 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 145,5-149,5 triệu đồng/lượng; DOJI, PNJ, SJC giao dịch 147-150 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết ở mức 147-148,5 triệu đồng/lượng.

Chiều 7-7, giá vàng tiếp tục giảm thêm 500.000 đồng/lượng. Ảnh internet

Tại thị trường Gia Lai cũng ghi nhận xu hướng giảm. Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 132,7-135,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang niêm yết 132-137 triệu đồng/lượng.

Theo JPMorgan, nhu cầu vàng từ các phân khúc cốt lõi sẽ không tăng trưởng mạnh mẽ như kỳ vọng trước đó, và điều này sẽ giới hạn đà tăng của giá vàng thế giới ở ngưỡng 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce vào quý IV năm nay.

JPMorgan dự báo giá vàng sẽ theo xu hướng giảm do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiến hành các đợt tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn giữ quan điểm lạc quan về giá vàng trong dài hạn. JPMorgan nhận định vàng hoàn toàn có khả năng nới rộng đà tăng trưởng sang năm 2027, khi các hoạt động mua ròng tích trữ của các ngân hàng trung ương cùng nhu cầu vật chất thực tế trên thị trường được củng cố mạnh mẽ.

Cách đây không lâu, JPMorgan đã từng kỳ vọng giá vàng sẽ thiết lập đỉnh lịch sử mới ở mức 6.000 USD/ounce trong năm 2026.