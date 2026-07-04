(GLO)- Thị trường vàng trong nước phiên giao dịch cuối tuần (ngày 4-7) giữ ở mức ổn định so với hôm qua. Các doanh nghiệp vẫn niêm yết ở mức cao 148,4-151,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như DOJI, PNJ, SJC đang niêm yết vàng miếng, vàng nhẫn SJC chung ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Phú Quý mua vào ở mức thấp với 148 triệu đồng/lượng trong khi đó Mi Hồng mua vào ở mức cao 149 triệu đồng và bán ra với giá thấp hơn mặt bằng chung với 150,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cuối tuần giữ ổn định ở mức 151,4 triệu đồng/lượng. Ảnh: ChatGPT

Thị trường vàng Gia Lai sáng nay nhích nhẹ so với hôm qua. Ngọc Diệp, Vĩnh Thanh giao dịch ở mức 133,2-136 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang niêm yết ở mức 132-137 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều khá cao là 5 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 hôm nay ngày 4/7 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.043 USD/ounce, giảm mạnh 87 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.