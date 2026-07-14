Giá vàng ngày 14-7 tiếp tục giảm 2 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 14-7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 2.000.000 đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng đang giao dịch ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, sáng nay, giá vàng miếng tại DOJI đang niêm yết ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng; PNJ đang giao dịch ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức 143,3-146,8 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết ở mức 144,2-146,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 14-7 tiếp tục giảm. Ảnh: internet

Giá vàng nhẫn tại SJC đang được niêm yết ở mức 142,8-146,3 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn DOJI đang niêm yết ở mức 141,4-145,2 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn Phú Quý đang được giao dịch với giá 142,5-146 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại thị trường Gia Lai cũng giảm mạnh so với hôm qua. Mỹ Long đang giao dịch ở mức 129-134 triệu đồng/lượng; Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp giao dịch ở mức 131,2-133,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hiện neo ở mức 4.004 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có giảm 2,04% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 83,35 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.004 USD/ounce (tương đương 127,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 19,1 triệu đồng/lượng.