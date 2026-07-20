Giá vàng hôm nay 20-7: Đồng loạt giảm từ 300.000 đồng/lượng

(GLO)- Sáng 20-7, thị trường vàng trong nước quay đầu điều chỉnh giảm sau phiên giao dịch cuối tuần. Hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đều giảm giá vàng miếng SJC ở cả chiều mua vào và bán ra, mức giảm phổ biến từ 300.000-500.000 đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 19-7, giá mua và bán cùng giảm 300.000 đồng/lượng.

Tại SJC, vàng miếng được giao dịch quanh mức 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng ngày 20-7 đồng loạt giảm từ 300.000-500.000 đồng/lượng. Ảnh internet

DOJI cũng điều chỉnh giảm về cùng mặt bằng với SJC, niêm yết khoảng 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn khoảng 300.000 đồng/lượng so với ngày 19-7.

Tại PNJ, giá vàng miếng SJC giảm xuống còn khoảng 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức khoảng 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm so với phiên trước.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC cũng được điều chỉnh giảm theo xu hướng chung của thị trường, đưa mặt bằng giá lùi so với ngày 19-7.

Tại thị trường Gia Lai, tiệm vàng Mỹ Long đang giao dịch ở mức 128-133 triệu đồng/lượng, Vĩnh Thạnh đang giao dịch ở mức 129,7-132,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau phiên tăng vào cuối tuần, giá vàng trong nước sáng 20-7 đã đồng loạt giảm. Đáng chú ý, Mi Hồng tiếp tục duy trì mức giá bán thấp hơn nhiều doanh nghiệp lớn, trong khi khoảng chênh lệch giữa giá mua và bán được giữ ở mức khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung của thị trường.