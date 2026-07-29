Giá vàng ngày 29-7: Thị trường trong nước tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch sáng 29-7 chứng kiến giá vàng trong nước về lại mốc 140,5 triệu đồng/lượng sau khi giảm tiếp 1 triệu đồng.

Theo đó, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý đang niêm yết vàng miếng ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so với sáng hôm qua, giữ mức chênh lệch 2 chiều là 4 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng đang giao dịch ở mức thấp hơn mặt bằng chung, 137,5-139,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 29-7 tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: Internet

Thị trường vàng Gia Lai cũng giảm nhẹ. Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 129,2-132 triệu đồng/lượng, Mỹ Long đang có giá 125-130 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều mua-bán đến 5 triệu đồng.

Sáng 29-7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.017 USD/ounce, giảm 58 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tiếp tục giảm khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao cũng như tâm lý thận trọng trước quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này gây sức ép lên nhóm kim loại quý. Dữ liệu gần đây cho thấy một số dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động và lạm phát, nhưng áp lực giá vẫn chưa biến mất.