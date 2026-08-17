(GLO)- Ngày 17-8, thị trường vàng trong nước bật tăng đến 800.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra tiến sát mốc 145.000 đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần, chênh lệch 2 chiều ở mức 3 triệu đồng.

Đầu tuần tăng thêm 800.000 đồng, vàng miếng tiến sát mốc 145 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng tại Gia Lai sáng nay cũng được điều chỉnh tăng nhẹ so với hôm qua. Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 135,5-137,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long giao dịch ở mức 131-136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở ngưỡng 4.376,5 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,9 triệu đồng/lượng.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, triển vọng của thị trường vàng trong tuần này nghiêng về xu hướng tích cực, sau khi giá kim loại quý duy trì được đà phục hồi và đóng cửa tuần ở vùng cao.

Tuy nhiên, khả năng tăng mạnh ngay lập tức vẫn chưa thực sự rõ ràng khi thị trường tiếp tục giằng co giữa kỳ vọng chính sách tiền tệ bớt thắt chặt và áp lực từ lợi suất trái phiếu dài hạn.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý trên Phố Wall chuyển mạnh sang xu hướng tăng sau loạt dữ liệu kinh tế gần đây và diễn biến tích cực của giá vàng. Trong 10 chuyên gia tham gia khảo sát, 9 người dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này, một người dự báo giá giảm và không có chuyên gia nào cho rằng thị trường đi ngang.

Nhà đầu tư cá nhân cũng giữ tâm lý tích cực. Trong 222 người tham gia khảo sát trực tuyến của Kitco, có 68% kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng, 17% dự báo giá giảm, trong khi 15% cho rằng vàng sẽ tích lũy trong tuần này.