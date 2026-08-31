Giá vàng ngày 31-8: Vàng miếng tiếp tục giữ mức ổn định

(GLO)- Sáng 31-8, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giữ ổn định sau khi đứng giá trong phiên cuối tuần. Các thương hiệu lớn đồng loạt duy trì mức niêm yết như ngày 30-8.

Cụ thể, tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cùng được niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với hôm qua.

Như vậy, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục ở mức 3 triệu đồng/lượng. Với mức chênh này, người mua vàng nếu bán lại ngay có thể chịu khoản chênh lệch đáng kể.

Ngày 31-8, vàng miếng tiếp tục giữ mức ổn định. Ảnh internet

Hôm qua, giá vàng miếng tại các thương hiệu trên cũng đứng ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng, sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên 29-8.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 31-8 dao động quanh 4.450-4.470 USD/ounce tùy thời điểm cập nhật. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 141 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí.

Với mức giá hiện tại, vàng miếng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 7-8 triệu đồng/lượng.

Trong khi vàng miếng tiếp tục đi ngang, giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu có xu hướng điều chỉnh giảm trong phiên sáng 31-8. Điều này cho thấy diễn biến giữa các phân khúc vàng trong nước đang có sự phân hóa.