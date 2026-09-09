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Ngày 9-9, vàng trong nước cùng chiều thế giới, giảm 1,7 triệu đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Sáng 9-9, giá vàng miếng trong nước được điều chỉnh giảm, cùng chiều với giá vàng thế giới giảm mạnh.

Theo dữ liệu cập nhật sáng nay, vàng miếng SJC tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết quanh mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức giá sáng 8-9, mỗi lượng vàng miếng giảm 1,7 triệu đồng. Chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng.

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Ngày 9-9, vàng trong nước cùng chiều thế giới, giảm 1,7 triệu đồng/lượng. Ảnh intetnet

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá giữa các thương hiệu tiếp tục có sự chênh lệch. SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99% loại 1, 2 và 5 chỉ ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng. PNJ ở khoảng 142 - 145,4 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết vàng nhẫn quanh 143,7 - 147,7 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý ở khoảng 142,4 - 145,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm mạnh. Lúc khoảng 6 giờ sáng 9-9, giá vàng thế giới được Kitco niêm yết quanh 4.351 USD/ounce, giảm khoảng 56 USD/ounce so với đầu giờ sáng trước đó. Một số dữ liệu giao dịch khác trong rạng sáng ghi nhận giá vàng giao ngay quanh 4.356,56 USD/ounce, cho thấy thị trường đang biến động khá mạnh.

Diễn biến này cho thấy giá vàng trong nước đang có độ trễ nhất định so với thị trường quốc tế. Trước đó, trong phiên 8-9, giá vàng thế giới chịu sức ép sau những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động Mỹ, làm gia tăng kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Thị trường hiện tiếp tục chờ các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, trong đó có chỉ số giá sản xuất PPI ngày 10-9 và chỉ số giá tiêu dùng CPI ngày 11-9.

Với thị trường trong nước, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC, trong khi vàng nhẫn tại một số thương hiệu có mức chênh lệch cao hơn. Nhà đầu tư cần lưu ý khoảng cách mua - bán và diễn biến giá vàng thế giới trước khi quyết định giao dịch.

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