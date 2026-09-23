Giá vàng ngày 23-9: Vàng miếng tiếp tục giảm 1,1 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 23-9 tiếp tục đi xuống. Trong khi đó, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh mức 4.360 USD/ounce.

Sáng 23-9, các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch sáng hôm qua. Mức chênh lệch 2 chiều vẫn là 3 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh internet

Ở nhóm vàng nhẫn, giá cũng tiếp tục giảm và có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng Rồng Thăng Long 9999 ở khoảng 142 - 146 triệu đồng/lượng; DOJI đưa nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 lên mức 142-146 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ ở khoảng 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng; SJC giao dịch ở mức 142-145 triệu đồng/lượng;

Như vậy, thị trường vàng trong nước tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau những phiên giảm mạnh trước đó. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vàng miếng phổ biến khoảng 3 triệu đồng/lượng, khiến nhà đầu tư chịu mức chi phí khá lớn nếu mua - bán trong thời gian ngắn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 23-9 có thời điểm giao dịch quanh 4.345 - 4.360 USD/ounce, trong bối cảnh kim loại quý tiếp tục chịu sức ép từ triển vọng chính sách lãi suất của Mỹ.

Một số cập nhật đầu phiên ghi nhận giá vàng thế giới nhích lên quanh 4.361 USD/ounce, trái chiều với diễn biến giảm mạnh của vàng trong nước.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137-138 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí và các chi phí liên quan. Với giá bán vàng miếng trong nước quanh 145 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức đáng kể.

Diễn biến giá vàng quốc tế hiện tiếp tục được thị trường theo dõi trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng lãi suất, cùng với biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.