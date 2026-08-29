Giá vàng ngày 29-8: Tiếp tục giảm, vàng miếng còn 148,7 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau khi giảm 300.000 đồng/lượng trong ngày 28-8, giá vàng trong nước sáng 29-8 tiếp tục đi xuống tại nhiều thương hiệu, đưa giá vàng miếng bán ra về mức 148,7 triệu đồng/lượng.

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Tại SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào – 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 28-8.

Giá vàng ngày 29-8 tiếp tục giảm. Ảnh internet

DOJI niêm yết vàng miếng ở mức 145,7–148,7 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Tại PNJ, giá vàng miếng cũng được điều chỉnh xuống 145,7–148,7 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức 145,7–148,7 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày 28-8.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng miếng ở mức 145,7–148,7 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Như vậy, sau khi giảm 300.000 đồng/lượng trong ngày 28-8, giá vàng miếng trong nước sáng 29-8 tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra tại các thương hiệu lớn xuống 148,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn mốc 149 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng có sự điều chỉnh, mức tăng giảm tùy từng thương hiệu và sản phẩm.

Giá vàng thế giới hiện neo ở mức 4.454,4 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 3,37% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 155,22 USD/ounce.