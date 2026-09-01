Giá vàng ngày 1-9: Vàng miếng tiếp tục ổn định ngày thứ 3 liên tiếp

(GLO)- Sáng 1-9, thị trường vàng trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định đối với vàng miếng. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp giá vàng miếng giữ nguyên mức niêm yết.

Theo đó, vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục được giao dịch ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với ngày 31-8. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 1-9 tiếp tục ổn định ngày thứ 3 liên tiếp. Ảnh nguồn internet

Trước đó, ngày 31-8, các thương hiệu lớn cũng đồng loạt niêm yết vàng miếng ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau phiên giảm 1,5 triệu đồng/lượng vào ngày 29-8, giá vàng miếng đã giữ ổn định trong 3 phiên liên tiếp, từ ngày 30-8 đến 1-9.

Trong khi vàng miếng đi ngang, thị trường vàng nhẫn có sự phân hóa. Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với ngày 31-8. Vàng nhẫn PNJ cũng giữ ổn định ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, một số thương hiệu điều chỉnh giảm. Vàng nhẫn DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng.