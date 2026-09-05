Giá vàng ngày 5-9: Vàng miếng quay đầu giảm 1,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau khi tăng trong phiên trước, sáng 5-9, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn đồng loạt giảm khoảng 1,5 triệu đồng mỗi lượng, đưa mặt bằng giao dịch xuống 144,6-147,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được điều chỉnh về quanh vùng 144,6-147,6 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa giá mua và bán phổ biến khoảng 3 triệu đồng/lượng. Diễn biến này thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 145,6-148,6 triệu đồng/lượng được ghi nhận ở thời điểm đầu buổi sáng nay tại một số thương hiệu.

Ngày 5-9, vàng miếng quay đầu giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá cũng giảm và tiếp tục có sự phân hóa giữa các thương hiệu. Theo các bảng giá cập nhật trong sáng nay, vàng nhẫn SJC quanh mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn 9999 của Phú Quý khoảng 144,6-147,9 triệu đồng/lượng. Một số thương hiệu khác có giá bán cao hơn, trong đó vàng nhẫn DOJI đang ở mức 146-150 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm hơn 60 USD/ounce, xuống quanh 4.430 USD/ounce. Một số dữ liệu cập nhật khác ghi nhận giá ở vùng 4.424-4.430 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với phiên trước.

Nguyên nhân chính là số liệu việc làm tốt hơn dự kiến làm gia tăng sức mạnh của đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên, qua đó gây sức ép lên giá vàng. Đồng thời, thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước cuộc họp chính sách giữa tháng 9.

Quy đổi theo tỷ giá tham khảo, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 139 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. Như vậy, vàng miếng trong nước vẫn cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 8-9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này cho thấy thị trường trong nước chưa hoàn toàn vận động cùng biên độ với giá quốc tế.

Phiên 5-9 cho thấy thị trường vàng đang chịu tác động kép. Giá thế giới giảm mạnh do dữ liệu kinh tế Mỹ, trong khi giá vàng trong nước cũng điều chỉnh nhưng vẫn duy trì ở vùng cao. Đáng chú ý, biên độ mua - bán khoảng 3 triệu đồng/lượng khiến rủi ro đối với người mua ngắn hạn vẫn lớn. Trong bối cảnh giá thế giới đang chịu sức ép từ đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lãi suất của Fed, thị trường trong nước có thể tiếp tục biến động mạnh trong những phiên tới.