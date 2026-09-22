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Giá vàng ngày 22-9: Vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Giá vàng miếng SJC trong 24 giờ qua giảm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra về 146,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến 8 giờ 30 phút sáng 22-9, giá vàng SJC tại một số doanh nghiệp lớn đã tạm thời đi ngang so với cuối ngày 21-9.

Sáng 22-9, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý được ghi nhận quanh mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng 21-9.

Trước đó, trong ngày 21-9, giá vàng miếng đã liên tục điều chỉnh. Chiều cùng ngày, nhiều thương hiệu đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng, xuống mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng hôm nay 22-9, vàng miếng SJC và nhẫn cùng quay đầu giảm. Ảnh nguồn Dân Việt

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn trong ngày 21-9 cũng được nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng; PNJ và Phú Quý cùng ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước những ngày gần đây nhìn chung bám sát những biến động mạnh của thị trường quốc tế.

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 hôm nay ngày 22-9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.360 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Với mức giá hiện tại, thị trường vàng trong nước vẫn duy trì khoảng cách đáng kể so với giá vàng thế giới quy đổi. Giá vàng có thể tiếp tục biến động theo diễn biến thị trường quốc tế và tỷ giá trong nước.

Nhà đầu tư và người dân khi giao dịch cần lưu ý giá mua vào - bán ra tại từng thời điểm, bởi mức chênh lệch giữa hai chiều có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi phí giao dịch.

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