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Giá vàng miếng tăng trở lại 1,7 triệu đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Sáng 4-9, giá vàng miếng SJC tăng mạnh trở lại, với mức tăng 1,7 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra lên 149,1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức 146,1 triệu đồng/lượng mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức giá trước đó. Chênh lệch giữa giá mua và bán được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng miếng tăng trở lại 1,7 triệu đồng/lượng trong ngày 4-9.

Diễn biến này đưa giá vàng miếng SJC trở lại sát mốc 150 triệu đồng/lượng sau khi thị trường trải qua phiên điều chỉnh mạnh trước đó.

Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu tiếp tục dao động ở quanh vùng 144,9-149,6 triệu đồng/lượng. SJC đang niêm yết 145,6-148,6 triệu đồng/lượng;

Vàng nhẫn 9999 tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao. Tại SJC, vàng nhẫn 9999 loại 1, 2 và 5 chỉ được niêm yết ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra; Bảo Tín Minh Châu được ghi nhận ở mức khoảng 145,6-149,6 triệu đồng/lượng, còn PNJ khoảng 145-148,3 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết 146-150 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang niêm yết 145,8-149,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 4-9. Các nguồn cập nhật sáng nay ghi nhận giá vàng giao ngay dao động quanh 4.480 USD/ounce, sau khi tăng hơn 2% trong phiên trước.

Đà tăng của vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư chờ các dữ liệu mới về thị trường lao động Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá vàng quốc tế tăng đang tạo thêm lực hỗ trợ cho thị trường vàng trong nước.

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