Sáng 6-9, giá vàng miếng trong nước giữ ổn định

(GLO)- Sau phiên giảm mạnh, giá vàng trong nước sáng 6-9 nhìn chung giữ ổn định so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới chốt tuần quanh 4.430 USD/ounce, giảm gần 1%, khi thị trường tiếp tục chịu tác động từ diễn biến kinh tế Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng ngày 6-9 giữ mức ổn định. Ảnh internet

Tại SJC, vàng miếng được niêm yết khoảng 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này cũng được ghi nhận tại PNJ đối với vàng miếng SJC.

Tại Phú Quý, vàng miếng SJC cũng ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng; trong khi nhẫn tròn Phú Quý 999.9 ở mức khoảng 144,6 triệu đồng mua vào và 147,9 triệu đồng bán ra.

Với DOJI, vàng miếng và nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng được ghi nhận quanh mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá nhẫn 24K 999.9 được ghi nhận ở khoảng 145,5 triệu đồng/lượng mua vào, trong khi bảng giá tổng hợp chưa thể hiện giá bán tại thời điểm cập nhật.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 6-9 ở quanh 4.431,10 USD/ounce, tăng nhẹ khoảng 2,15 USD/ounce, tương đương 0,05%, so với mức đóng cửa trước đó. Quy đổi theo tỷ giá tham khảo, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Diễn biến phiên cuối tuần trước cho thấy vàng thế giới chịu sức ép sau khi số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự kiến, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng, đồng thời làm thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed. Giá vàng giao ngay từng giảm xuống quanh vùng 4.430 USD/ounce trong ngày 5-9.

Với mặt bằng hiện tại, vàng trong nước vẫn cao hơn đáng kể so với giá thế giới quy đổi. Trong ngắn hạn, thị trường tiếp tục chịu tác động từ diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Fed. Vì vậy, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh khi xuất hiện các dữ liệu kinh tế mới.