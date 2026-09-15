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Sáng 15-9, vàng miếng giảm thêm 400.000 đồng mỗi lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Tiếp đà giảm trong phiên giao dịch hôm qua, sáng 15-9, thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 400.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch về quanh mốc 142,3-145,3 triệu đồng/lượng cho 2 chiều mua-bán.

Theo đó, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch giá vàng miếng ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng.

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Sáng 15-9, vàng miếng giảm thêm 400.000 đồng mỗi lượng. Ảnh internet

Giá vàng nhẫn tại DOJI sáng nay đang neo ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch với mức 142,3-145,7 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Gia Lai, vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 135,2-138 triệu đồng/lượng; Mỹ Long giao dịch với giá 127-132 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.298 USD/ounce, giảm hơn 20 USD/ounce so với sáng qua và lùi xuống dưới ngưỡng 4.300 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,6 triệu đồng/lượng.

Áp lực bán gia tăng trong phiên sáng thứ Hai khi lợi suất trái phiếu và giá năng lượng cùng đi lên. Những diễn biến này làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong tuần này, qua đó lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông.

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