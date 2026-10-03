Ngày 3-10: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 3-10 tiếp tục duy trì ở vùng cao, ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Một số thương hiệu giữ giá so với hôm qua, trong khi vàng nhẫn 9999 biến động khác nhau tùy doanh nghiệp. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục ở trên 4.100 USD/ounce.

Vàng miếng giao dịch quanh mốc 143,5 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá cập nhật sáng 3-10, vàng miếng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng sáng 3-10 tại SJC.

Mi Hồng niêm yết 142,5-144 triệu đồng/lượng, cả hai chiều giảm 200.000 đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức cao hơn so với mặt bằng chung, 139,9-143,9 triệu đồng/lượng.

Ảnh nguồn VnExpress

Tại Ngọc Thẩm, vàng miếng SJC được niêm yết 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với hôm qua. Đây là mức 143,5 triệu đồng/lượng mà một số bảng giá ghi nhận sáng 3-10, nhưng không phải mặt bằng bán ra chung của vàng miếng SJC trên toàn thị trường.

Vàng nhẫn phân hóa cao giữa các thương hiệu

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá tiếp tục có sự phân hóa giữa các thương hiệu.

SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 loại 1, 2 và 5 chỉ ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào, 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảng giá vàng niêm yết tại DOJI sáng 3-10.

Tại DOJI, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được niêm yết khoảng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng giao dịch nhẫn tròn 9999 ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ niêm yết vàng nhẫn khoảng 140,5-143,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu có giá 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra, tương đương vàng miếng. Vàng Rồng Thăng Long 9999 của thương hiệu này cũng được niêm yết ở mức 137,9-142,9 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới biến động mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng biến động mạnh trong phiên 2-10. Theo các nguồn cập nhật sáng 3-10, vàng giao ngay có thời điểm tăng lên khoảng 4.223 USD/ounce, sau đó điều chỉnh xuống vùng 4.140-4.180 USD/ounce. VietNamNet ghi nhận lúc 21 giờ 30 ngày 2-10, giá vàng giao ngay ở khoảng 4.186 USD/ounce, tăng 8 USD so với phiên trước.

Ảnh nguồn VnExpress

Diễn biến của vàng thế giới chịu tác động đáng kể từ báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ. Khu vực phi nông nghiệp chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với dự báo khoảng 88.000-90.000 việc làm; tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%. Những số liệu này làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong nước, dù nhiều thương hiệu điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng, giá vàng vẫn duy trì quanh vùng cao. Khoảng cách giữa giá mua và bán phổ biến ở mức vài triệu đồng/lượng, do đó diễn biến giá vàng thế giới và chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với thị trường trong nước.