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Ngày 28-9, vàng SJC giảm 1 triệu đồng, vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Sáng 28-9, giá vàng trong nước tiếp tục có diễn biến giảm. Vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn lùi 1 triệu đồng/lượng, xuống 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn vẫn có mức giá chênh lệch đáng kể.

Sáng nay, vàng miếng tại các thương hiệu như SJC, PNJ, Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng so với mức cuối tuần qua. Các doanh nghiệp vẫn tiếp tục giữ mức chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng.

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Ngày 28-9, vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng. Ảnh internet

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá giữa các doanh nghiệp tiếp tục có sự chênh lệch. Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 139,9-142,9 triệu đồng/lượng. PNJ ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết tương đương giá vàng miếng với mức 140,4-143,4 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 được ghi nhận ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục chịu sức ép giảm. Lúc 6 giờ 56 ngày 28-9 (giờ Việt Nam) cho biết giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống 4.261,59 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã giảm hơn 2% trong tuần qua.

Một nguồn cập nhật khác lúc 7 giờ 18 phút ghi nhận giá vàng quốc tế ở 4.254,86 USD/ounce, giảm 31,92 USD, tương đương 0,74% trong 24 giờ. Theo tỷ giá Vietcombank được nguồn này sử dụng, giá vàng thế giới quy đổi khoảng 134,25 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí.

Theo BNEWS/TTXVN, áp lực lên giá vàng đến trong bối cảnh thị trường năng lượng tiếp tục căng thẳng, trong khi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tác động đến đồng USD và các tài sản không sinh lời như vàng.

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