Vàng nhẫn chạm 154 triệu đồng/lượng, vượt vàng miếng

(GLO)- Ngày 26-8, giá vàng trong nước tiếp tục tăng 600.000 đồng/lượng, đưa vàng miếng lên mức 150,6 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, một số thương hiệu vàng nhẫn đang được giao dịch cao hơn vàng miếng.

Cụ thể, vàng miếng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải hiện được niêm yết phổ biến ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với ngày 25-8.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mức tăng và giá bán ra có phần nổi bật hơn. Phú Quý niêm yết 147,6-151 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 149 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI giao dịch ở mức 150-154 triệu đồng/lượng, còn PNJ niêm yết 147,5-150,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tại một số thương hiệu, giá vàng nhẫn bán ra đã cao hơn vàng miếng, cho thấy sức mua và diễn biến của phân khúc này đang khá sôi động.

Tại Gia Lai, giá vàng cũng phục hồi. Một số cơ sở kinh doanh đang niêm yết ở mức cao, trong đó Vĩnh Thạnh và Ngọc Diệp giao dịch khoảng 142,5-145,2 triệu đồng/lượng; Mỹ Long niêm yết 139-144 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, sáng 26-8, giá vàng được Kitco niêm yết ở mức 4.679 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm trước.

Giá vàng thế giới tiếp tục được hỗ trợ khi giới đầu tư tập trung theo dõi các dữ liệu về lạm phát, tăng trưởng kinh tế và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo các chuyên gia, việc vàng duy trì sức hấp dẫn trong bối cảnh lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ vẫn ở mức cao là diễn biến đáng chú ý. Kim loại quý tiếp tục được xem là kênh phòng hộ trước những bất định về chính sách tài khóa của Mỹ, áp lực lạm phát và nguy cơ biến động trên các thị trường tài sản rủi ro, trong bối cảnh định giá cao và dòng vốn dành cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng.