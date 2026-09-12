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Thời sự

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

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NHÃ UYÊN (theo Vietnamnet, Dân trí)

(GLO)- Bộ Nội vụ cho biết chủ trương hiện nay là cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã đã được sắp xếp. Tuy nhiên, những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí vẫn phải được rà soát; nếu thực sự cần thiết, địa phương có thể đề xuất tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp.

Tại họp báo Bộ Nội vụ chiều 11-9, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn đã thông tin về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sau đợt sắp xếp quy mô lớn năm 2025.

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Ông Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ). Ảnh: Tống Giáp/dantri.com.vn

Theo ông Tuấn, sau sắp xếp, cả nước hiện có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, giảm mạnh so với trước đây. Các địa phương đang tập trung vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Kết luận số 76-KL/TW ngày 28-7-2026, Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát kỹ những đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, ông Tuấn nhấn mạnh tinh thần chung hiện nay là cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã. Việc rà soát không đồng nghĩa với yêu cầu phải tiếp tục sáp nhập tất cả xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí.

Trường hợp qua rà soát, đánh giá tổng thể và xác định thực sự cần thiết, địa phương có thể đề xuất điều chỉnh, tinh chỉnh hoặc sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã.

Việc đề xuất phải được xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp, căn cứ yêu cầu thực tế và đặc thù của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chịu trách nhiệm về đề xuất của địa phương trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ cũng cho biết, sau khi có quy định về mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, Bộ sẽ hướng dẫn các địa phương về hồ sơ, trình tự đối với những trường hợp thực sự cần thiết tiếp tục sắp xếp.

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