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Thời sự

TP. Hồ Chí Minh đề xuất giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã, không tiếp tục sáp nhập

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NHÃ UYÊN (theo LĐO, VnExpress)

(GLO)- UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất giữ nguyên toàn bộ 168 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay, không tiếp tục sáp nhập trong đợt rà soát lần này.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả rà soát phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

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UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất giữ nguyên toàn bộ 168 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay. Ảnh: Nhật Thịnh/TNO

Theo đề xuất, toàn bộ 168 phường, xã, đặc khu của thành phố sẽ được giữ nguyên. Đây là kết quả sau quá trình rà soát, đánh giá thực tế hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai.

Trong số 168 đơn vị, có 165 đơn vị đề xuất giữ nguyên; 3 đơn vị gồm phường Khánh Hội, phường Xóm Chiếu và xã Long Sơn có đề xuất phương án sáp nhập.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, UBND TP. Hồ Chí Minh vẫn đề xuất giữ nguyên cả 3 đơn vị này, qua đó giữ nguyên toàn bộ 168 đơn vị hành chính cấp xã hiện có.

Trước đó, sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, TP. Hồ Chí Minh có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.

Việc đề xuất giữ nguyên 168 đơn vị được đưa ra trong bối cảnh Trung ương đang tiếp tục nghiên cứu, đánh giá mô hình tổ chức đơn vị hành chính cấp xã theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu quản lý trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về lý do đề xuất giữ nguyên đơn vị hành chính cấp xã, UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, qua rà soát, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại địa phương cơ bản ổn định, thông suốt, chưa phát sinh bất hợp lý. Tổ chức bộ máy được duy trì liên tục, chức năng, nhiệm vụ từng bước được phân định rõ.

Việc ổn định tổ chức, địa giới các đơn vị hành chính hiện nay sẽ tạo điều kiện để chính quyền cơ sở tiếp tục vận hành; đồng thời có thêm thời gian đánh giá hiệu quả của mô hình mới trước khi xem xét những thay đổi tiếp theo.

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