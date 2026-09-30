(GLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động liên quan văn hóa, văn nghệ, thực hành di sản văn hóa truyền thống được khuyến khích tổ chức trong Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: Phương Vi

Thủ tướng yêu cầu các hoạt động được tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi, ý nghĩa tại cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố và địa bàn cơ sở trên toàn quốc.

Người dân được xác định là trung tâm, chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động. Các địa phương phải tổ chức đa dạng các hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ, ẩm thực; trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống; trò chơi dân gian, thể thao dân tộc; thực hành, truyền dạy di sản văn hóa truyền thống.

Cùng với đó là các hoạt động giới thiệu sản phẩm văn hóa, nghề và làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ; giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các dân tộc, các thế hệ và giữa các địa phương.

Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh, xã, thôn, bản hoặc tổ dân phố để giới thiệu, quảng bá.

Hội thi thuyền hoa mở ra một không gian văn hóa đầy sắc màu trên sông Hà Thanh (phường Quy Nhơn). Ảnh: Phương Vi

Các sản phẩm có thể là lễ hội dân gian, không gian ẩm thực, làng nghề, di tích lịch sử - văn hóa, tuyến phố đi bộ... gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch. Những mô hình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu có thể được lựa chọn để nhân rộng trong các năm tiếp theo.

Các địa phương phải bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường; xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan hoặc thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15-11-2026 nhằm phục vụ đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng như chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên phạm vi cả nước.

Chỉ thị yêu cầu tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2026 theo 5 nhóm tiêu chí: mức độ tiếp cận; mức độ tham gia, sáng tạo; chất lượng thụ hưởng; giá trị được duy trì; hiệu quả quản lý, quản trị.

Các địa phương báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10-12-2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.