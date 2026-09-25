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Thời sự

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 7 nghị quyết quan trọng

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Sáng 25-9, HĐND phường Quy Nhơn khóa II (nhiệm kỳ 2026 – 2031) đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã xem xét 6 tờ trình của UBND phường, tập trung vào các nội dung liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy, biên chế, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP và chế độ, chính sách trong hoạt động thể dục thể thao.

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Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Dũng Nhân

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu HĐND phường đã thống nhất thông qua 7 nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch; Nghị quyết thành lập Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND phường Quy Nhơn; Nghị quyết về phân bổ biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND phường năm 2026; Nghị quyết về hỗ trợ hộ kinh doanh bán, trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương trên địa bàn phường Quy Nhơn giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết quy định mức chi để tổ chức các giải thi đấu thể thao do phường Quy Nhơn tổ chức; Nghị quyết quy định chế độ, mức chi đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển phường và mức chi tiền thưởng đối với các giải đấu thể thao do phường Quy Nhơn tổ chức.

Việc thông qua 7 nghị quyết là cơ sở pháp lý để phường Quy Nhơn tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và hoạt động văn hóa - thể thao trên địa bàn trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

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