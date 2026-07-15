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HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

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(GLO)- Ngày 15-7, HĐND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, 5 nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp.

Theo báo cáo tại kỳ họp, trong 6 tháng năm 2026, phường Quy Nhơn có 13/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt tiến độ theo phân kỳ.

Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả khả quan như: tổng thu ngân sách trên 461 tỷ đồng (đạt 89% kế hoạch năm); giải ngân vốn đầu tư công hơn 55 tỷ đồng (đạt 82,6% kế hoạch tỉnh giao); tỷ lệ giải phóng mặt bằng các dự án đạt từ 50% trở lên.

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Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Phan Tuấn

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, phường đã phối hợp tổ chức thành công chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND phường 6 tháng đầu năm, thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng nhằm tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, phường phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra; bảo đảm tốc độ tăng giá trị sản phẩm năm 2026 đạt từ 12,33% trở lên. Cùng với đó, quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng và chỉnh trang đô thị.

Ngoài ra, phường sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đời sống người dân.

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