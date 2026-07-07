Đảng bộ phường Quy Nhơn phấn đấu đạt và vượt 19 chỉ tiêu

(GLO)- Sáng 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường Quy Nhơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại địa phương.

Trong đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo đúng kế hoạch; kết nạp đảng viên mới đạt 80% kế hoạch năm; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; tiến hành kiện toàn chi ủy chi bộ sau sắp xếp, sáp nhập từ 63 khu phố xuống 22 tổ dân phố.

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nguyễn Hữu Khúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt so với kế hoạch năm và theo phân kỳ.

Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 12,69%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 460 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất vượt gần 20 tỷ đồng so với chỉ tiêu giao.

Công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công đều vượt so với chỉ tiêu. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, được xếp loại xuất sắc về chất lượng phục vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt điểm tuyệt đối.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Đức Hải

Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời chỉ rõ các khó khăn, vướng mắc và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2026.

Trọng tâm là phấn đấu hoàn thành và vượt 19 chỉ tiêu đã đề ra; tiếp tục xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh; duy trì tốc độ tăng giá trị sản phẩm từ 12,33% trở lên; thu ngân sách đạt gần 620 tỷ đồng.

Cùng với đó, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ; tổ chức thành công diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ phường năm 2026.