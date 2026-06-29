Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phường Quy Nhơn công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức và nhân sự các tổ dân phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 29-6, Đảng ủy phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức và nhân sự các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về sắp xếp, sáp nhập các khu phố thành tổ dân phố; các quyết định của Đảng ủy phường về kết thúc hoạt động của các chi bộ khu phố, thành lập các chi bộ tổ dân phố và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư.

Cùng với đó là quyết định của UBND phường về chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời; các quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về thành lập Ban Công tác Mặt trận tại các tổ dân phố mới.

phuong-quy-nhon-cong-bo-nghi-quyet-quyet-dinh-ve-to-chuc-va-nhan-su-cac-to-dan-pho.jpg
Lãnh đạo phường Quy Nhơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ bí thư chi bộ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo Nghị quyết của HĐND phường Quy Nhơn, 63 khu phố trên địa bàn được sắp xếp, tổ chức lại thành 22 tổ dân phố và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2026.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở quy mô dân số, điều kiện địa lý, đặc điểm lịch sử hình thành và yêu cầu quản lý; góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dịp này, lãnh đạo phường đã trao các quyết định thành lập chi bộ, chỉ định bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng Ban Công tác Mặt trận và các chức danh liên quan của 22 tổ dân phố mới.

Việc kiện toàn tổ chức và nhân sự góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở khu dân cư, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ kỳ vọng nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và tuyển dụng.

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Phường Pleiku tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Phường Pleiku tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 22-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Đẩy nhanh việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá

Khẩn trương thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai về chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 7-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh quy định các chính sách hỗ trợ liên quan đến tàu cá.

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 29-4, tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Klăh. Hoạt động được triển khai theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

null