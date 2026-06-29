Phường Quy Nhơn công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức và nhân sự các tổ dân phố

(GLO)- Chiều 29-6, Đảng ủy phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức và nhân sự các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về sắp xếp, sáp nhập các khu phố thành tổ dân phố; các quyết định của Đảng ủy phường về kết thúc hoạt động của các chi bộ khu phố, thành lập các chi bộ tổ dân phố và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư.

Cùng với đó là quyết định của UBND phường về chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời; các quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về thành lập Ban Công tác Mặt trận tại các tổ dân phố mới.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ bí thư chi bộ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo Nghị quyết của HĐND phường Quy Nhơn, 63 khu phố trên địa bàn được sắp xếp, tổ chức lại thành 22 tổ dân phố và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2026.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở quy mô dân số, điều kiện địa lý, đặc điểm lịch sử hình thành và yêu cầu quản lý; góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dịp này, lãnh đạo phường đã trao các quyết định thành lập chi bộ, chỉ định bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng Ban Công tác Mặt trận và các chức danh liên quan của 22 tổ dân phố mới.

Việc kiện toàn tổ chức và nhân sự góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở khu dân cư, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.