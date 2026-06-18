Đồng thuận từ cơ sở trong sắp xếp thôn, tổ dân phố

(GLO)- Toàn tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp từ 2.693 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.400 đơn vị, giảm 1.293 đơn vị. Các xã, phường đã khẩn trương xây dựng đề án và đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Việc triển khai công khai, dân chủ cùng sự tham gia tích cực của người dân đang tạo sự đồng thuận từ cơ sở trước khi các đề án được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sau sắp xếp, cả tỉnh còn 1.400 thôn, tổ dân phố

Toàn tỉnh hiện có 2.041 thôn và 652 tổ dân phố với tổng số 881.520 hộ gia đình, bình quân 327 hộ/thôn, tổ dân phố. Trong đó, 995 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định, còn 1.698 đơn vị chưa đạt chuẩn.

Tổ công tác khảo sát, xây dựng Đề án thành lập chi bộ và phương án nhân sự chi bộ tổ dân phố sau sắp xếp của phường Pleiku. Ảnh: P.D

Theo phương án tổng thể của UBND tỉnh, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.400 thôn, tổ dân phố; trong đó có 1.262 đơn vị đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình (chiếm 90,14%).

Trong số 138 đơn vị chưa đạt chuẩn (chiếm 9,86%), có 62 thôn chưa bảo đảm quy mô do điều kiện miền núi, dân cư phân tán, giao thông khó khăn hoặc yếu tố lịch sử hình thành; 76 thôn không thực hiện sắp xếp do những điều kiện đặc thù riêng.

Đây là đợt sắp xếp có quy mô lớn đối với hệ thống thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, cùng với việc xây dựng phương án phù hợp thực tiễn, các địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Bà Hoàng Thị Minh Bình - Chủ tịch UBND phường An Phú - cho biết từ ngày 15 đến 21-6, 28 tổ dân phố và làng trên địa bàn tiến hành lấy ý kiến nhân dân. Đồng thời, địa phương chủ động xây dựng phương án nhân sự sau sắp xếp.

Tại xã KDang, đề án sắp xếp thôn, làng được tuyên truyền rộng rãi thông qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp chi bộ, tiếp xúc cử tri và nhiều hình thức phù hợp khác. Theo ông Lê Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã, đa số người dân đều nắm được chủ trương và đồng tình với phương án sắp xếp.

Trong quá trình xây dựng phương án, xã mời già làng, người có uy tín tham gia góp ý việc đặt tên thôn, làng sau sắp xếp, ưu tiên giữ gìn các địa danh truyền thống gắn bó với cộng đồng dân cư.

Phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất trong nhân dân

Tối 16-6, tổ dân phố 3 Phù Đổng (phường Pleiku) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố tại phường Pleiku năm 2026. Nội dung được quan tâm là phương án sắp xếp nguyên trạng Tổ dân phố 2 Phù Đổng, Tổ dân phố 3 Phù Đổng và Tổ dân phố 9 Phù Đổng để thành lập Tổ dân phố 11 với quy mô 1.268 hộ dân.

Đồng tình với phương án sắp xếp, ông Nguyễn Văn Kiên (Tổ dân phố 3 Phù Đổng) cũng đồng thời đề nghị chính quyền quan tâm bố trí địa điểm sinh hoạt cộng đồng phù hợp sau sắp xếp để người dân tiếp tục duy trì các hoạt động cộng đồng thuận lợi.

Theo ông Lê Văn Hạp - Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 3 Phù Đổng, việc lấy ý kiến được thực hiện linh hoạt thông qua nhóm Zalo khu dân cư kết hợp lấy ý kiến trực tiếp tại các cuộc họp. Kết quả thống kê sơ bộ cho thấy đa số cử tri đồng thuận với chủ trương sắp xếp.

Người dân thôn Trung Tín 2 (xã Tuy Phước) nghiên cứu Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn được niêm yết công khai tại trụ sở thôn. Ảnh: M.MIÊN

Tại xã KDang, ông Phon (làng Botgrek) cho hay, phương án sáp nhập làng Hlang vào làng Botgrek và giữ tên gọi Botgrek nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Ông Y Von Mlô - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Botgrek - lý giải thêm: Hai cộng đồng dân cư có nhiều nét tương đồng về văn hóa và đời sống. Hai làng đều có trên 95% dân số là đồng bào Jrai, tương đồng về văn hóa, phong tục và điều kiện phát triển kinh tế.

Bên cạnh sự thống nhất với chủ trương chung, người dân đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn các địa danh truyền thống, tên gọi gắn với lịch sử hình thành cộng đồng dân cư và bố trí địa điểm sinh hoạt cộng đồng phù hợp sau sắp xếp.

Theo kế hoạch, các ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ được tổng hợp để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cùng cấp xem xét trước ngày 22-6. Trên cơ sở đó, UBND cấp xã sẽ trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 30-6.

Tại xã Tuy Phước, đề án được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn, trên trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở. Người dân có thể tham gia góp ý thông qua phiếu lấy ý kiến, các cuộc họp dân cư hoặc thông qua trưởng thôn, ban công tác mặt trận. Trên fanpage của xã, phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự đồng thuận; những nội dung còn băn khoăn được chính quyền tiếp thu, giải đáp kịp thời.

Phường Quy Nhơn Đông thực hiện sắp xếp từ 19 khu phố xuống còn 9 tổ dân phố. Chủ tịch UBND phường Trần Việt Quang cho biết, việc đặt tên các tổ dân phố mới được xây dựng theo hướng khôi phục và gìn giữ các địa danh lịch sử, văn hóa của địa phương thay cho cách đánh số thứ tự trước đây, như: Bình Thạnh, Nhơn Bình, Đông Định, Tây Định, Thuận Lạc, Nhơn Hải, Hưng Lương, Xương Lý, Nhơn Hội.

“Chúng tôi tham khảo ý kiến các cán bộ lãnh đạo qua nhiều thời kỳ nhằm bảo đảm tính kế thừa. Việc ưu tiên sử dụng các địa danh truyền thống được nhiều người dân đồng tình bởi không chỉ tạo thuận lợi trong nhận diện địa bàn dân cư mà còn góp phần lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển của từng cộng đồng dân cư” - ông Quang nói.

Trong khi đó, xã Phú Thiện đăng tải công khai đề án trên fanpage “Tuyên giáo Phú Thiện” để mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến nhân dân. Theo ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, đây là kênh thông tin chính thống của địa phương với lượng người theo dõi và tương tác lớn. Những phản hồi từ người dân giúp cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở để tổng hợp, đánh giá và hoàn thiện đề án.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, bên cạnh việc bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định, việc sắp xếp còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý dân cư, tổ chức sinh hoạt cộng đồng và triển khai các chủ trương, chính sách ở cơ sở. Những vấn đề người dân quan tâm đều được các địa phương chủ động tiếp thu, giải đáp trong quá trình hoàn thiện đề án.