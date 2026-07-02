Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Đồng thuận cao từ cơ sở, hướng tới mô hình quản lý tinh gọn

(GLO)- Nhờ triển khai bài bản, công khai, minh bạch và tôn trọng ý kiến nhân dân, đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tạo được sự đồng thuận cao.

Quy trình triển khai gọn, rõ, đúng quy định không chỉ bảo đảm tiến độ mà còn củng cố niềm tin, mở ra kỳ vọng mới về mô hình quản lý cơ sở tinh gọn, hiệu quả và bền vững hơn.

Đến ngày 30-6, 135 xã, phường trong tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo đúng kế hoạch. Kết quả này phản ánh rõ nét hiệu quả của quá trình tổ chức thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong đó trọng tâm là phát huy dân chủ ở cơ sở và đồng thuận xã hội.

Đồng thuận từ cơ sở - điều kiện tiên quyết

Tại xã Tuy Phước, không khí phấn khởi lan tỏa khi địa phương tổ chức hội nghị công bố nghị quyết và các quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự thôn mới. Theo đề án, xã thực hiện bước sắp xếp mạnh mẽ từ 32 thôn giảm còn 15 thôn, tương ứng hơn 53,12%.

Ông Nguyễn Văn Phú (65 tuổi, ở thôn Huỳnh Mai) chia sẻ rằng người dân rất phấn khởi khi sáp nhập thôn Hưng Nghĩa và thôn Huỳnh Mai, địa danh Huỳnh Mai vẫn được giữ lại cho tên thôn mới.

Đây không chỉ là địa danh quen thuộc mà còn gắn với lịch sử, văn hóa địa phương, nơi có khu mộ danh nhân Đào Tấn và dãy núi Huỳnh Mai với dấu ấn căn cứ cách mạng. Khi lấy ý kiến, chính quyền đã rất trân trọng tâm tư này của bà con.

Ông Nguyễn Phước Hải - Trưởng thôn Huỳnh Mai - phân tích thêm: Các xóm 4, 5, 6 thuộc thôn Hưng Nghĩa cũ nằm ở cuối nguồn sông Côn, chịu tác động trực tiếp từ hệ thống thủy lợi và thường bị chia cắt vào mùa mưa lũ.

Việc quy về một đầu mối quản lý giúp tăng hiệu quả điều hành, nhất là trong công tác phòng chống thiên tai và hỗ trợ dân sinh. Nhờ giải thích rõ lợi ích, tỷ lệ đồng thuận đạt trên 99%.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tuy Phước trao quyết định chỉ định bí thư chi bộ các thôn trên địa bàn sau khi thực hiện sắp xếp. Ảnh: N.H

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Lê Thị Vinh Hương, thông qua Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể, địa phương đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền từ họp dân, tiếp xúc trực tiếp đến truyền thông qua loa phát thanh, trang mạng xã hội.

Trong tổng số 19.680 hộ dân thuộc diện lấy ý kiến, có 19.649 hộ tham gia (99,8%), trong đó 19.410 hộ đồng ý với đề án (98,6%). Nhiều thôn đạt tỷ lệ đồng thuận 100%.

Ở xã Đak Đoa, quá trình sắp xếp cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Từ 25 thôn (8.178 hộ, 36.713 nhân khẩu) giảm còn 13 thôn (giảm 48%). UBND xã thành lập 9 tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở để giải thích, tháo gỡ băn khoăn của người dân.

“Nhờ làm tốt công tác dân vận, lắng nghe người dân và xử lý thấu tình đạt lý, hơn 99% cử tri trên địa bàn xã đồng thuận” - Chủ tịch UBND xã Huỳnh Siểm nhấn mạnh.

Sau buổi sinh hoạt làng, bà Yai (thôn Piơm, xã Đak Đoa) vui vẻ chia sẻ: “Người dân hiểu rõ đây là chủ trương nhằm tinh gọn bộ máy, giúp cán bộ gần dân hơn và phục vụ tốt hơn. Chúng tôi kỳ vọng đội ngũ cán bộ thôn sẽ gần dân, trách nhiệm hơn, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh”.

Hướng tới mô hình thôn, tổ dân phố tinh gọn, hiệu quả

Theo phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026, toàn tỉnh thực hiện sắp xếp từ 2.693 thôn, tổ dân phố còn 1.400 đơn vị, giảm 48%. Đây là bước điều chỉnh quy mô lớn nhằm tái cấu trúc không gian quản lý ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hợp lý hơn.

Sau khi sắp xếp, xã An Nhơn Tây còn 6 thôn: Nhơn Lộc, An Cửu, Cù Lâm, Nam Tượng, Nhơn Tân, Thọ Tân. Ông Võ Mộng Hùng - Bí thư Đảng ủy xã, cho biết việc sắp xếp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà còn là cơ hội nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cán bộ thôn Piơm (xã Đak Đoa) tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với phương án sáp nhập thôn. Ảnh: Ngọc Ánh

Bám sát Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 20-6-2026 (một số nội dung về sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố), địa phương rà soát, sàng lọc nhân sự, ưu tiên uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng. Đồng thời, đẩy mạnh trẻ hóa gắn với năng lực số; hiện đội ngũ cán bộ thôn ở độ tuổi bình quân 30-40, phần lớn có trình độ THPT trở lên.

Thôn Cù Lâm (hình thành sau khi sáp nhập thôn Tráng Long và Cù Lâm cũ) có quy mô hơn 2.200 nhân khẩu. Trưởng thôn lâm thời Đinh Vũ Phong cho rằng áp lực quản lý tăng do địa bàn rộng và dân số đông hơn, đòi hỏi cán bộ thôn phải nâng cao trách nhiệm và năng lực điều hành để đáp ứng yêu cầu mới.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Vũ, quá trình sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, đúng quy định pháp luật, phù hợp yêu cầu quản lý trong bối cảnh vận hành chính quyền tinh gọn.

Chính quyền địa phương đều thực hiện nghiêm túc khâu lấy ý kiến cử tri, bảo đảm tôn trọng các yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và sự gắn kết cộng đồng tự nhiên. Việc sắp xếp gắn với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện chất lượng phục vụ người dân.

“Việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố hướng đến hình thành các đơn vị có quy mô phù hợp, khắc phục tình trạng phân tán, manh mún nguồn lực. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa cộng đồng và tối ưu hóa hiệu quả quản lý hành chính ngay từ cơ sở” - ông Vũ khẳng định.