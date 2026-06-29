HĐND xã Tây Sơn thông qua nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại thôn

(GLO)- Sáng 29-6, HĐND xã Tây Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành kỳ họp thứ hai (chuyên đề) để xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm là Đề án sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã.

Tại kỳ họp, UBND xã trình Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn; báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình và Tờ trình đề nghị HĐND xã thông qua Đề án theo quy định.

Theo Đề án, xã Tây Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Bình Nghi, xã Tây Xuân và thị trấn Phú Phong, hiện có 20 thôn, khối với 13.005 hộ, 48.652 khẩu. Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị dân cư theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã xây dựng phương án giảm từ 20 xuống còn 10 thôn nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách và tạo điều kiện tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Phương án được xây dựng trên cơ sở bảo đảm quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế, vị trí địa lý liền kề, sự tương đồng về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán và nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Sau sắp xếp, xã Tây Sơn còn 10 thôn gồm: thôn Kiên Mỹ (sáp nhập Khối 1, Khối 1A và Khối Thuận Nghĩa); thôn Phú Phong (sáp nhập Khối 2, Khối 3 và Khối 4); thôn Phú Văn (sáp nhập Khối 5 và Khối Phú Văn); thôn Tây Xuân (sáp nhập thôn Phú An và thôn Phú Hòa); thôn Lai Nghi (sáp nhập thôn 1 và thôn Lai Nghi); thôn Bình Nghi (sáp nhập thôn 2 và thôn Thủ Thiện Thượng); thôn Thủ Thiện (sáp nhập thôn 3, thôn 4 và thôn Thủ Thiện Hạ); giữ nguyên các thôn Hòa Lạc, Phú Xuân và Đồng Sim (thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số).

Theo báo cáo, việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện từ ngày 19 đến 22-6-2026 bằng hình thức phát phiếu trực tiếp đến từng hộ gia đình tại các thôn, khối thuộc diện sắp xếp. Trong tổng số 10.891 hộ được lấy ý kiến, có 10.622 hộ tham gia, đạt 97,53%; trong đó 10.593 hộ đồng ý, đạt 99,73% số hộ tham gia lấy ý kiến; 29 hộ không đồng ý, chiếm 0,27%. Kết quả cho thấy sự đồng thuận cao của nhân dân đối với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Các ý kiến thống nhất cho rằng việc sắp xếp, tổ chức lại thôn là cần thiết, góp phần đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, giảm chi ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu HĐND xã có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã Tây Sơn năm 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sau khi Đề án được phê duyệt, bảo đảm việc sắp xếp đúng quy định, công khai, dân chủ, ổn định tổ chức bộ máy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.