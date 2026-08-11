Đề xuất nhiều giải pháp phát triển đô thị theo hướng hiệu quả thực chất

(GLO)- Góp ý vào dự án Luật Phát triển đô thị tại hội trường sáng 11-8, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất bổ sung các cơ chế thí điểm, giải pháp tổ chức giao thông, hoàn thiện quy trình bổ sung chương trình giáo dục và tận dụng cơ sở vật chất nhà nước dôi dư để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch.

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị, đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Cảnh cho rằng để thành phố phát triển, hệ thống giao thông, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch cũng cần được đầu tư đồng bộ.

Đối với lĩnh vực giao thông đô thị, ĐB Cảnh nêu vấn đề, hiện các thành phố vẫn đang phải giải quyết nhiều bài toán như ùn tắc, tai nạn giao thông, thiếu nơi đỗ xe. Đây là những vấn đề phức tạp, cần áp dụng đồng thời nhiều phương pháp, nguyên tắc và mô hình tổ chức giao thông hiệu quả từ các nước tiên tiến.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng để thành phố phát triển, hệ thống giao thông, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch cũng cần được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Từ đó, đại biểu đề nghị tại điểm e khoản 3 Điều 8 bổ sung nội dung về thí điểm các phương pháp, nguyên tắc, mô hình tổ chức giao thông nhằm giải quyết các vấn đề giao thông đô thị; áp dụng trực tiếp các quy định trong Công ước Giao thông đường bộ năm 1968 mà Việt Nam là thành viên.

Đối với quy định tại điểm g khoản 1 Điều 14 về thẩm quyền của HĐND thành phố trong việc hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm, đại biểu đề nghị bổ sung điều kiện “sau khi đã tổ chức thực hiện các giải pháp để tối ưu khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông hiện hữu”.

Theo đại biểu, thực tế cho thấy một số giải pháp tổ chức lại giao thông tại các ngã tư, vòng xuyến đã giúp giảm đáng kể tình trạng ùn tắc. Vì vậy, việc hạn chế phương tiện cá nhân và áp dụng phí giảm ùn tắc cần được thực hiện sau khi đã tối ưu khả năng khai thác hạ tầng hiện có.

Bên cạnh đó, đại biểu đề xuất thành phố thí điểm bố trí các điểm dừng xe máy để người dân gọi điện thoại và các điểm dừng cho shipper giao hàng dọc các tuyến đường.

Theo đại biểu Cảnh, giải pháp này có thể hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, đồng thời giảm việc shipper phải dừng, đỗ, lấn chiếm lòng đường để giao hàng, qua đó góp phần hạn chế va chạm và ùn tắc giao thông.

Đối với quy định tại Điều 26 về phát triển giáo dục và đào tạo, ĐB Nguyễn Văn Cảnh bày tỏ đồng tình với việc trao thẩm quyền cho UBND thành phố bổ sung chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần làm rõ thành phố sẽ lựa chọn bổ sung những nội dung, môn học nào trong điều kiện thời gian học tập của học sinh có hạn và cần bảo đảm thời gian vui chơi, nghỉ ngơi. Các môn học có thể được lựa chọn rất đa dạng như Toán, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Văn học hay Đạo đức - Giáo dục công dân.

Nội dung bổ sung vào chương trình giáo dục tác động trực tiếp đến học sinh nên cần được lấy ý kiến rộng rãi, thẩm định và xác định rõ trách nhiệm đối với chất lượng chương trình.

Vì vậy, đại biểu Cảnh đề nghị cơ quan soạn thảo quan tâm bổ sung quy trình đánh giá chất lượng đối với chương trình giáo dục bổ sung trong dự thảo luật.

Dẫn một thực tế về việc một số trẻ em chưa hình thành thói quen chào hỏi người lớn, ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề nghị thành phố nghiên cứu thí điểm đưa nội dung dạy trẻ biết chào hỏi người lớn vào chương trình giáo dục phổ thông bổ sung đối với học sinh lớp 1.

Đại biểu cho rằng việc giáo dục cần có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, theo hướng “học đi đôi với hành”. Nếu việc thí điểm mang lại hiệu quả, nội dung này có thể được nghiên cứu để cập nhật vào sách Đạo đức lớp 1 hiện hành.

Đối với Điều 25 về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề nghị bổ sung cơ sở vật chất nhà nước vào các nguồn lực phục vụ phát triển những lĩnh vực này.

Theo đại biểu, bên cạnh cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước, thành phố cần quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất.

Đại biểu lấy ví dụ về kịch nói tại TP. Hồ Chí Minh, một loại hình nghệ thuật sân khấu gần gũi với đời sống, không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần mà còn phản ánh những vấn đề gia đình, xã hội đương đại.

“Nếu được tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm biểu diễn, loại hình này có thể tiếp tục phát triển, góp phần đưa các tác phẩm có giá trị nhân văn đến gần hơn với công chúng”, ĐB Cảnh phân tích.

Từ thực tế còn có các trụ sở, cơ sở vật chất dôi dư sau sáp nhập, đại biểu đề nghị bổ sung cụm từ “cơ sở vật chất” vào điểm a khoản 1 Điều 25.

Theo đó, quy định được đề xuất theo hướng HĐND thành phố có thẩm quyền quy định cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội, sử dụng ngân sách, cơ sở vật chất nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao, du lịch của thành phố.