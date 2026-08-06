Ia Hiao đẩy mạnh chuyển đổi số trong bồi dưỡng chính trị hè

(GLO)- Trong 2 ngày (4 và 5-8), Đảng ủy xã Ia Hiao tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2026 cho 181 cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Chuyển đổi số lần đầu tiên được áp dụng trong khâu kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả lớp bồi dưỡng.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè. Ảnh: Vũ Chi

Tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè, các học viên được nghiên cứu, quán triệt nhiều nội dung quan trọng như: Những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng; những nội dung cốt lõi của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của “9 nghị quyết trụ cột chiến lược”; quán triệt, triển khai các nghị quyết mới của Đảng.

Bên cạnh đó, các học viên còn được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ia Hiao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; các chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thông tin tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới, trong nước, của tỉnh và của xã nổi bật trong thời gian qua; đặc biệt là những nội dung, kết quả 40 năm đổi mới đất nước (1986-2026).

Cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường học xã Ia Hiao làm bài kiểm tra, đánh giá sau buổi bồi dưỡng chính trị. Ảnh: N.T

Sau buổi bồi dưỡng, màn hình trình chiếu tại trung tâm sẽ hiển thị mã quét QR, cán bộ quản lý, giáo viên sẽ quét mã và làm bài kiểm tra đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Kết quả sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình sau khi ấn gửi nộp bài để các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy trực tiếp theo dõi, đánh giá.

Đây được coi là cách làm mới, sáng tạo của Đảng ủy xã Ia Hiao trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học tập, bồi dưỡng chính trị.