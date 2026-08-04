Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Bắc

(GLO)- Ngày 4-8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã tiếp xúc với cử tri phường Quy Nhơn Bắc sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp.

Trong đó, 11 ý kiến của cử tri phường Quy Nhơn Bắc gửi đến cơ quan chức năng đã được trả lời cụ thể và có hướng giải quyết thấu đáo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trung Nghĩa

Với tinh thần dân chủ, cử tri phường Quy Nhơn Bắc đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đơn giá đền bù đất ở, đất sản xuất nông nghiệp để thi công các công trình dự án và giá đất tái định cư, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên; kiến nghị đẩy nhanh việc xác minh nguồn gốc đất nông nghiệp được hoán đổi từ các phường cũ trước sáp nhập, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn (đoạn qua địa bàn phường) cũng kiến nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhất là điện nước tại khu tái định cư ở khu phố 2, để người dân xây dựng nhà ở mới, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Trung Nghĩa

Cử tri khu phố 4 đề nghị cơ quan chức năng cần giải quyết nhanh các ý kiến, kiến nghị liên quan việc kiểm tra, xử lý, bảo đảm vệ sinh môi trường tại Khu công nghiệp Phú Tài; tổ chức nạo vét hệ thống mương thoát nước phía Bắc Nhà máy Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn (đoạn gần khu dân cư) để tiêu thoát nước nhanh trước mùa mưa bão.

Các đơn vị thi công tuyến đường ĐT639 có giải pháp hạn chế bụi trong quá trình thi công, giảm ảnh hưởng đến lúa Hè Thu đang giai đoạn trổ bông.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc đã trả lời, làm rõ các nội dung cử tri kiến nghị theo thẩm quyền; đồng thời, giao các phòng chuyên môn của địa phương rà soát, kiểm tra, thẩm định rõ các ý kiến cử tri nêu, từ đó đề xuất các biện pháp giải quyết hợp lý, đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trung Nghĩa

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân chia sẻ: Phường Quy Nhơn Bắc đang thi công nhiều công trình, dự án kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để các công trình, dự án quan trọng được triển khai nhanh chóng, rất cần sự ủng hộ, đồng lòng của cử tri và nhân dân.

Liên quan tới công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tỉnh Gia Lai đã ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bảo đảm quyền lợi, ổn định cuộc sống cho người dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri kiến nghị. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.