47 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai khai mạc vào sáng 29-7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn).

Dự lễ khai mạc hội thi, về phía Trung ương có các đồng chí: Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an; lãnh đạo Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các trưởng đoàn cùng lãnh đạo các đơn vị có thí sinh tham dự hội thi.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự lễ khai mạc hội thi. Ảnh: Man Đức Dũng

Dự lễ khai mạc về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi; Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

47 thí sinh tham gia hội thi là các báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện 21 trưởng đoàn tham gia hội thi. Ảnh: Trọng Lợi

Trong đó, tỉnh Gia Lai có 3 thí sinh tham gia hội thi gồm: Nguyễn Ngọc Phương Thảo - Cán bộ Công an xã Kbang; Trần Thị Ngọc Hà - Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Lơ Pang; Giáp Văn Dũng - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Al Bá.

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy - Trưởng ban Tổ chức hội thi - nhấn mạnh: Hội thi là hoạt động cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Trọng Lợi

Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội phát triển mạnh, thông tin đa chiều, cùng các hoạt động phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, công tác tuyên truyền miệng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc ﻿(bìa trái) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Trọng Lợi

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các thí sinh phát huy thế mạnh của tuyên truyền miệng, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Để hội thi đạt kết quả tốt, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công tác tổ chức chu đáo; Ban Giám khảo làm việc khách quan, công tâm, lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung khảo toàn quốc vào cuối tháng 8-2026 tại tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc hội thi. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung bày tỏ vui mừng khi tỉnh Gia Lai được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng lựa chọn đăng cai Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 - Khu vực II. Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh nói riêng, các tỉnh, thành nói chung được giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và tăng cường sự gắn kết giữa các địa phương, đơn vị.

Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã giới thiệu khái quát về Gia Lai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cũng như tình hình phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh: Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, hậu cần và công tác phục vụ, tỉnh Gia Lai cam kết phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức thành công hội thi, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (thứ 7, bên trái) tặng hoa các thí sinh tham dự hội thi. Ảnh: Trọng Lợi

Ngoài ra, năm 2026, Gia Lai vinh dự được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Đồng chí mong muốn các đại biểu về tham gia hội thi sẽ kết hợp tham quan, tìm hiểu về thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương đến với bạn bè gần xa.

Sau lễ khai mạc, các báo cáo viên, tuyên truyền viên bước vào phần thi. Ảnh: Trọng Lợi

Sau lễ khai mạc, các thí sinh chính thức bước vào các phần thi của Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 - Khu vực II. Hội thi sẽ bế mạc vào chiều 31-7.