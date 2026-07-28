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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII

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Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026- 2031 đã chính thức khai mạc sáng 28/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Hội diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), đánh dấu bước chuyển trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Tham dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; đại diện các Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, nhà tài trợ và các đối tác trong nước, quốc tế; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qua các thời kỳ cùng 500 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại hội đã thực hiện nghi thức đề cử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội thực hiện nghi thức đề cử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Đại hội thực hiện nghi thức đề cử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, mục tiêu nhiệm kỳ 2026 - 2031 là xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát triển vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; giữ vững vai trò là tổ chức nhân đạo chuyên trách do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy cộng đồng làm nền tảng; lấy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo. Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia công tác nhân đạo; chăm lo tốt hơn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương; nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thảm họa và khả năng tự cường của cộng đồng; góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh con người và phát triển bền vững đất nước. Phương châm hành động của nhiệm kỳ là "Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Tự cường".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng Hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững”, Đại hội đề ra nhiều mục tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên, trợ giúp trên 50 triệu lượt người; 100% Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh và cấp xã triển khai nền tảng số thống nhất trong quản lý, điều hành và hoạt động; phát triển trên 1 triệu hội viên, hơn 200.000 tình nguyện viên hoạt động thường xuyên; vận động và tiếp nhận khoảng 9 triệu đơn vị máu trong nhiệm kỳ; từ 1,5-2 triệu người được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu; đồng thời xây dựng các mô hình cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa, nâng cao năng lực tự cường của người dân và cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại hội xác định ba khâu đột phá gồm: đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, số hóa địa chỉ nhân đạo và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh gắn với đổi mới phương thức trợ giúp, thúc đẩy sinh kế tự cường và phát triển bền vững; xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, chủ động, sẵn sàng phản ứng nhanh tại chỗ. Cùng với đó là tiếp tục triển khai hai phong trào "Tết Nhân ái" và "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái", Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" và Chương trình "Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa".

Theo Hạnh Quyên (TTXVN)

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