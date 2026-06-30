Ông Hà Văn Cát tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 30-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo-Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Về phía tỉnh có đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh qua các thời kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Muội

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các cấp Hội bám sát cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các chương trình nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Tổng nguồn lực huy động cho hoạt động nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt gần 885 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 3 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Nguyễn Muội

Với phương châm hành động “Đoàn kết-Nhân ái-Đổi mới-Lan tỏa”, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác nhân đạo; phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối các hoạt động nhân đạo trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt mức 6 chỉ tiêu về xây dựng tổ chức Hội, 10 chỉ tiêu về hoạt động và phong trào Chữ thập đỏ, đồng thời triển khai 5 nội dung đột phá trong nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Hội và phong trào nhân đạo.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: Nguyễn Muội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị các cấp Hội tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội với 5 định hướng lớn.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị các cấp Hội tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội với 5 định hướng lớn. Ảnh: Nguyễn Muội

Theo đó, Hội cần chuyển mạnh từ tổ chức các hoạt động nhân đạo sang chủ động tham mưu, kiến tạo chính sách nhân đạo, nắm bắt sát tình hình đời sống nhân dân và các nhóm yếu thế sau hợp nhất tỉnh để tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành chính sách an sinh phù hợp. Hoạt động nhân đạo cũng cần chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang trợ giúp phát triển sinh kế, thu hẹp khoảng cách phát triển các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và ven biển.

Bên cạnh đó, Hội cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản trị nhân đạo hiện đại, tăng cường kết nối, huy động nguồn lực xã hội; mở rộng quan hệ đối tác nhân đạo liên vùng, xuyên biên giới; đồng thời lan tỏa văn hóa nhân ái thông qua các phong trào, cuộc vận động như “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, “Tết nhân ái”, “Tháng nhân đạo”, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Đại hội bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời dạy của Người về tinh thần nhân đạo. Ảnh: Nguyễn Muội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đáp ứng yêu cầu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Muội

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ “cứu trợ” sang “trợ giúp phát triển”, chú trọng tạo sinh kế, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dân phục hồi sau thiên tai, góp phần giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, Hội cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu người dễ bị tổn thương, số hóa các “địa chỉ nhân đạo”, ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên, tình nguyện viên và huy động, phân phối nguồn lực công khai, minh bạch.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 4 từ phải sang) tặng bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh dành cho Đại hội. Ảnh: Nguyễn Muội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Hội nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, xây dựng lực lượng phản ứng nhanh; phát huy vai trò cầu nối huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước; tiếp tục đổi mới các phong trào hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng, phát triển mạng lưới tình nguyện viên và mở rộng hợp tác quốc tế, hợp tác liên vùng, góp phần lan tỏa sâu rộng văn hóa nhân ái trong cộng đồng.

Đại hội suy tôn đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa I. Ảnh: Nguyễn Muội



Đại hội đã suy tôn đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 51 vị; Ban Thường vụ gồm 10 vị, Ban Kiểm tra gồm 5 vị. Đồng thời bầu ông Hà Văn Cát tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ông Lê Phong làm Phó Chủ tịch Hội.

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Muội

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Dương Đình Diện- nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.