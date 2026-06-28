Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao gà giống và tiền cho người dân, bệnh nhân khó khăn

(GLO)- Sáng 28-6, ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ sinh kế chăn nuôi gà cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ tiền cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Hội đã trao 300 con gà giống đến 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Kiều An (xã Phù Cát). Mỗi hộ được hỗ trợ 100 con gà giống (loại 28 ngày tuổi) trị giá 4 triệu đồng, tổng giá trị 12 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của bà Trần Thị Tuyết-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người tình nguyện Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai Hà Văn Cát trao hỗ trợ sinh kế chăn nuôi gà cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Cát Văn

Dịp này, Hội đã trao hỗ trợ 1.335.000 đồng cho em Hà Thanh Ngân (thôn Kiều An, xã Phù Cát) mắc bệnh tâm thần phân liệt thể không phân định từ nguồn vận động thông qua APP Thiện Nguyện 2077 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Được biết, đây là một trong các hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Đại Hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tổ chức vào cuối tháng 6-2026 này.