Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng việc kê khai, đăng ký đất đai để lừa đảo

(GLO)- Ngày 26-7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn các đối tượng giả danh cán bộ Công an, cán bộ địa chính, cán bộ cơ quan nông nghiệp và môi trường hoặc thành viên tổ công tác để lừa đảo.

Các đối tượng lợi dụng quá trình triển khai đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để tiếp cận, lừa người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, các đối tượng thường thu thập trước thông tin về họ tên, địa chỉ, thửa đất của người dân, sau đó gọi điện, nhắn tin hoặc trực tiếp đến nhà thông báo hồ sơ đất đai còn thiếu, sai lệch hoặc chưa được cập nhật, yêu cầu khẩn trương kê khai.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn các đối tượng giả danh. Ảnh: ĐVCC

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn làm giả giấy mời, văn bản hành chính, con dấu, chữ ký của cơ quan nhà nước rồi gửi qua mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát hoặc mang đến tận nhà.

Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn người dân truy cập đường dẫn, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; yêu cầu cung cấp hình ảnh căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu VNeID, mã OTP hoặc chuyển tiền với lý do nộp phí kê khai, xác minh, cập nhật dữ liệu.

Nếu làm theo các yêu cầu này, người dân có nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị người dân không tin giấy mời chỉ vì có tên cơ quan, số văn bản, con dấu hoặc chữ ký; chủ động xác minh thông tin với UBND, Công an xã, phường hoặc cơ quan đăng ký đất đai tại địa phương khi nhận được yêu cầu liên quan đến kê khai đất đai.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không truy cập đường dẫn, quét mã QR, cài đặt ứng dụng do người lạ cung cấp; không cung cấp mật khẩu VNeID, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP; không chia sẻ màn hình điện thoại và không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng ngay việc trao đổi, lưu giữ giấy mời, số điện thoại, tin nhắn, đường dẫn, mã QR, số tài khoản liên quan và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.