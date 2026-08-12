Phường Hội Phú đầu tư nâng cấp đường Nguyễn Bá Ngọc

Trước kiến nghị của người dân, địa phương sẽ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này ngay trong năm 2026, thay vì chờ đến năm 2029 như kế hoạch trước đây.

Mặt đường Nguyễn Bá Ngọc xuất hiện nhiều hố sâu vào mùa mưa. Ảnh: T.D

Theo phản ánh của người dân sinh sống hai bên tuyến đường Nguyễn Bá Ngọc, tình trạng xuống cấp đã kéo dài nhiều năm qua. Để việc đi lại thuận tiện hơn, một số hộ phải tự mua đá đổ vào những vị trí hư hỏng lớn trên mặt đường.

Có nhà nằm sát tuyến đường, anh Trần Xuân Tuấn cho biết: Lưu lượng phương tiện qua lại trên tuyến khá lớn, trong đó có cả xe tải nặng. Mùa nắng còn đỡ chứ đến mùa mưa, bà con đi lại rất khổ sở. Mặt đường có hàng chục hố sâu 20-30 cm, đọng đầy nước, rất khó đi.

"Nhiều trường hợp người đi xe máy bị té ngã. Việc chính quyền địa phương ghi nhận phản ánh của người dân để nhanh chóng đầu tư nâng cấp tuyến đường trong năm 2026 khiến bà con rất vui” - anh Tuấn chia sẻ.

Theo đó, thời gian qua, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm bảo đảm việc đi lại an toàn, thuận tiện.

Ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND phường Hội Phú - cho biết: Tiếp thu ý kiến của người dân, UBND phường đã tiến hành kiểm tra thực tế và thống nhất đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Theo đó, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Bá Ngọc được đưa vào kế hoạch xây dựng trong năm 2026, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch trước đây.

UBND phường Hội Phú đã cho máy móc đến đổ vật liệu lấp tạm những hố sâu trên mặt đường Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: T.D

Theo phương án dự kiến, đây là dự án nhóm C, do Ban Quản lý phường làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư khoảng 14,5 tỷ đồng, trong đó, ngân sách phường hơn 14,2 tỷ đồng, phần còn lại từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tuyến đường có chiều dài 700 m, dự kiến đầu tư mặt đường bằng bê tông nhựa; nền đường rộng 10 m, mặt đường rộng 6 m, bao gồm đan rãnh; vỉa hè mỗi bên rộng 2 m, bao gồm bó vỉa.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục đầu tư, UBND phường đã cho máy móc đến đổ vật liệu lấp tạm những vị trí hố sâu. Giải pháp này nhằm hạn chế khó khăn cho người dân và phương tiện, nhất là trong thời gian chờ công trình được triển khai.

Việc đưa dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bá Ngọc vào kế hoạch đầu tư sớm hơn dự kiến nhận được sự đồng tình của người dân. Sau thời gian dài phải đi lại trên tuyến đường xuống cấp, điều bà con mong chờ là công trình sớm hoàn tất các thủ tục để khởi công; qua đó cải thiện điều kiện giao thông, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt và góp phần chỉnh trang đô thị.