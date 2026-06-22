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150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

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NGỌC HẰNG
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(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

Theo UBND phường Thống Nhất, tại tuyến đường Lê Quang Định (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Tôn Đức Thắng) đã có 84/111 hộ dân hoàn thành việc di dời vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng.

Tổng diện tích đất thu hồi hơn 1.800 m², với tổng giá trị đất và tài sản trên đất liên quan hơn 10 tỷ đồng.

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Người dân phường Thống Nhất đồng thuận di dời vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng. Ảnh: Bá Bính

Đối với tuyến đường Võ Duy Dương (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến cuối đường) có 66/71 hộ dân đồng thuận di dời vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường. Tổng diện tích đất giải phóng hơn 4.800 m², với tổng giá trị đất và tài sản trên đất liên quan trên 20 tỷ đồng.

Hiện địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

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Cán bộ phường Thống Nhất tuyên truyền, vận động người dân di dời vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án mở rộng đường giao thông. Ảnh: Bá Bính

Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông, từng bước chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống.

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