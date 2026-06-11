Xã Ia Grai: Người dân đồng thuận hiến đất nâng cấp đường Cao Bá Quát

(GLO)- Tại buổi làm việc do Ủy ban nhân dân xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức mới đây, các hộ dân sống dọc đường Cao Bá Quát đều đồng thuận hiến đất, di dời vật kiến trúc, cây cối hoa màu để bàn giao mặt bằng thi công nâng cấp tuyến đường này.

Tuyến đường Cao Bá Quát có chiều dài hơn 600 m, qua nhiều năm sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp. Mặt đường nhiều đoạn bị bong tróc, xuất hiện ổ gà gây khó khăn trong đi lại và vận chuyển hàng nông sản của người dân. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tình trạng này còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Tuyến đường Cao Bá Quát (xã Ia Grai) chuẩn bị đầu tư nâng cấp. Ảnh: N.D

Trước thực trạng trên, UBND xã Ia Grai xác định đầu tư nâng cấp tuyến đường Cao Bá Quát là nhu cầu bức thiết, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tuy nhiên, Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình, không có nguồn vốn giải phóng mặt bằng. Vì vậy, để dự án sớm triển khai cần sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

Nhiều đoạn mặt đường Cao Bá Quát bong tróc gây khó khăn trong việc đi lại. Ảnh: N.D

Tại buổi làm việc, hầu hết các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Cao Bá Quát đều đồng thuận với chủ trương của UBND xã Ia Grai trong đầu tư nâng cấp tuyến đường; tự nguyện hiến đất, di dời tài sản vật kiến trúc, sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Thành Dương chia sẻ: "Gia đình tôi sinh sống ở đường Cao Bá Quát từ nhiều năm nay. Hiện nay, mặt đường đã hư hỏng, xuống cấp, đi lại rất khó khăn. Tôi rất ủng hộ chủ trương, sẵn sàng hiến đất để mở rộng tuyến đường".

Người dân đồng thuận di dời kiến trúc, hiến đất để nâng cấp, mở rộng tuyến đường. Ảnh: N.D

Đây là động lực để chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn xã cùng chung sức hiến đất để nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường khác, góp phần xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh hiện đại trong thời gian tới.