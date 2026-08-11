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Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, tổng vốn hơn 19.310 tỷ đồng

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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai sẽ đấu thầu quốc tế để tìm nhà đầu tư cho Dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc) rộng gần 70 ha.

Theo Quyết định số 3315/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 19.310 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án hơn 18.720 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sơ bộ hơn 589,7 tỷ đồng.

Dự án dự kiến phục vụ khoảng 19.450 người dân, bao gồm các hạng mục nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội, chung cư hỗn hợp, khu tái định cư cùng hệ thống hạ tầng xã hội, dịch vụ, cây xanh, giao thông và bãi đỗ xe nhằm cụ thể hóa quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt và góp phần phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại tại địa phương.

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Vị trí quy hoạch Dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương. Nguồn: Google Map

Dự án được triển khai từ quý II/2026 đến quý IV/2032, qua các giai đoạn: hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2026; hoàn thành bồi thường, tái định cư và thủ tục pháp lý đến hết năm 2027 (hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và nhà ở xã hội xong chậm nhất quý III/2027); hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và một phần công trình đến năm 2030 và hoàn thiện toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2031-2032.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

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