Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

Hoạt động này nhằm thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 14-5-2026 của UBND phường Quy Nhơn về việc tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động và cưỡng chế tháo dỡ các lồng bè lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh; qua đó đảm bảo thông thoáng dòng chảy, bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Các lực lượng phối hợp tháo dỡ bè tại khu vực dưới cầu Hà Thanh 2. Ảnh: ĐVCC

Được biết, trên khu vực sông Hà Thanh thuộc địa bàn phường Quy Nhơn có 23 trường hợp thuộc khu phố 62, khu phố 63 (phường Quy Nhơn) và một số hộ từ nơi khác đến thực hiện việc nuôi trồng thuỷ sản, đóng cọc, giăng lưới, đặt các vật cản gây ảnh hưởng đến dòng chảy, lắp đặt lồng bè không đúng quy định.

Theo kế hoạch, việc ra quân tuyên truyền, vận động và cưỡng chế tháo dỡ bắt đầu từ ngày 15-5 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Riêng việc cưỡng chế tháo dỡ được thực hiện theo 3 đợt.

Đợt 1 diễn ra từ ngày 20 đến 25-5. Các lực lượng sẽ phối hợp cưỡng chế tháo dỡ đối với 9 trường hợp có lồng bè, lưới không sử dụng, bỏ trống; các lưới vây, cọc và thuyền bè bị hư hỏng dưới chân cầu Hà Thanh 2, cầu Hà Thanh 3.

Nhiều lồng bè và các vật cản trên dòng sông đoạn dưới cầu Thanh Hà 2 đã được tháo dỡ. Ảnh: ĐVCC

Đợt 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5-6, sẽ tập trung cưỡng chế, tháo dỡ lồng bè không đúng quy định đối với 5 trường hợp vi phạm đã được UBND phường Đống Đa (cũ) lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Đợt 3 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19-6, sẽ cưỡng chế, tháo dỡ lồng bè đối các trường hợp đã được gia hạn thời gian để thu hoạch thủy sản nhưng hết thời hạn vẫn chưa chấp hành việc tháo dỡ, di dời lồng bè; đồng thời, xử lý các trường hợp còn tồn đọng sau đợt 1 và đợt 2.

Việc ra quân thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong công tác lập lại trật tự quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh, góp phần giữ gìn cảnh quan, an toàn trên tuyến sông Hà Thanh.