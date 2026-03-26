Mặt nước sông Hà Thanh bị chiếm dụng trái phép

(GLO)- Gần đây, nhiều người tự ý chiếm dụng, quây kín mặt nước sông Hà Thanh đoạn qua phường Quy Nhơn để nuôi thủy sản, gây cản trở luồng lạch, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân. Trong khi đó, việc kiểm tra, xử lý vẫn chưa dứt điểm.

Nhiều đoạn sông Hà Thanh bị quây kín, gây khó khăn cho phương tiện đi lại đánh bắt thủy sản trên sông. Ảnh: V.L

Người dân ở tổ 48 và 49, khu phố 63 (phường Quy Nhơn) phản ánh: Hàng chục cá nhân ở phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông dùng cọc, trụ bằng tre, gỗ cùng can nhựa, vỏ lốp xe, lưới cước, dây nhựa… giăng kín nhiều vùng, chiếm dụng trái phép mặt nước sông Hà Thanh - khu vực phía Tây tại các cầu Hà Thanh 3, 4, 5 - để khoanh nuôi thủy sản.

Thực trạng này gây khó khăn cho ngư dân đánh bắt thủy sản bằng ghe, sõng. Việc khoanh nuôi thủy sản kể trên còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Ông Nguyễn Thanh Đông (tổ 48, khu phố 63) bức xúc: Do chính quyền quản lý địa bàn lỏng lẻo, hàng chục cá nhân ngang nhiên chiếm dụng mặt nước sông Hà Thanh, bít dòng chảy, luồng đi của ghe, sõng.

Còn bà Nguyễn Thị Lan (tổ 49, khu phố 63) cho biết: Hầu hết người dân ở tổ 48 và 49 làm nghề đánh bắt thủy sản bằng ghe, sõng trên sông Hà Thanh. Hiện nay, mặt nước sông bị quây kín, chắn lối đi nên việc mưu sinh gặp nhiều khó khăn. Bà con ngư dân mong UBND phường Quy Nhơn và các cơ quan chức năng liên quan sớm kiểm tra, xử lý để trả lại mặt nước thông thoáng.

Liên quan đến ý kiến phản ánh của người dân, ông Muộn Văn Toàn - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố 63 (phường Quy Nhơn) xác nhận: Có khoảng 15 cá nhân ở phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông đang chiếm dụng mặt nước sông Hà Thanh để nuôi thủy sản. Việc này ảnh hưởng đến sinh kế của khoảng 200 hộ dân ở tổ 48 và 49 chuyên đánh bắt thủy sản theo phương thức truyền thống trên sông.

Chính quyền địa phương nhiều lần phối hợp với Ban Quản lý khu phố tuyên truyền, vận động các hộ dân không chiếm dụng mặt nước trái phép; đây là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, họ chỉ tháo dỡ cọc, trụ, lưới quây được ít lâu, rồi lại tái phạm. UBND phường Quy Nhơn và các ngành chức năng cần có biện pháp kiên quyết, nghiêm minh hơn để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bảo Nguyên - Trưởng Phòng Kinh tế phường Quy Nhơn - cho biết: Đến nay, cơ quan chức năng của tỉnh chưa quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản trên mặt nước sông Hà Thanh. Các hoạt động hiện nay tại khu vực này hoàn toàn mang tính tự phát. Thời gian tới, chúng tôi sẽ rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm việc chiếm dụng mặt nước trái phép kể trên. Trường hợp không chấp hành, UBND phường sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.