Cụm thi đua số 2 Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai ký kết giao ước thi đua năm 2026

(GLO)- ​Ngày 21-5, Cụm thi đua số 2 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai gồm Công đoàn các phường Diên Hồng, Pleiku, Thống Nhất, An Phú, An Khê và Ayun Pa đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Theo đó, Cụm thi đua số 2 sẽ tập trung triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm; xây dựng các nội dung thi đua và cụ thể hóa tiêu chí chấm điểm thi đua theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng đơn vị.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Các đơn vị thành viên sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chung như: trao đổi kinh nghiệm, tọa đàm, hội nghị chuyên đề, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong toàn cụm.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong thời gian tới.

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh Gia Lai ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.